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الادعاء العام الفرنسى يقدم لائحة اتهامات ضد 12 متهما بمحاولة اغتيال ماكرون

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:00 ص
الادعاء العام الفرنسى يقدم لائحة اتهامات ضد 12 متهما بمحاولة اغتيال ماكرون الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
وكالات

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قدمت النيابة العامة الفرنسية اليوم الأربعاء لائحة اتهام ضد 12 شخصا بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018.

ووفقا لوكالة فرانس برس طالب مكتب النائب العام القضاء الفرنسي بتقديم المتهمين أمام محكمة إصلاحية وليس محاكمة أمام هيئة محلفين.

وأوضح مكتب مكافحة الإرهاب في النيابة العامة أن المتهمين وهم 11 رجلا وامرأة ينتمون لجماعة بارجول اليمينية المتطرفة.

يذكر أن التحقيق في الهجوم على ماكرون بدأ في نوفمبر 2018 حيث اعتقل 14 شخصا مقربين من الأحزاب اليمينية المتطرف، أطلق سراح 2 منهم بعد 4 سنوات من التحقيق.


ماكرون

فرنسا

اخبار فرنسا

اغتيال ماكرون

اليمين المتطرف



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