اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمن التونسى ينتشل جثث ثلاثة مهاجرين جنوب البلاد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:00 ص
الأمن التونسى ينتشل جثث ثلاثة مهاجرين جنوب البلاد هجرة غير شرعية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، انتشال جثث ثلاثة مهاجرين بطريقة غير قانونية قبالة سواحل جنوب البلاد، وتوقيف شخصين مسؤولين عن تنظيم عملية الهجرة.

وقال الحرس الوطني في بيان إن المهاجرين الثلاثة كانوا مفقودين منذ الأحد الماضي حين أنقذ 15 مهاجرا آخر كانوا على المركب نفسه قبالة سواحل مدينة قابس.

وأضاف أن وحداته تمكنت من "إلقاء القبض على شخصين ثبت ضلوعهما في عملية التنظيم"، موضحا أنه تم "حجز شاحنة استغلت في العملية".

كذلك، أعلن الحرس الوطني أنه ضبط ليل الثلاثاء الأربعاء 16 شخصا في مناطق صفاقس (وسط) وجرجيس وقابس (جنوب) كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية بشكل غير نظامي.

وأشار إلى أن من بين الموقوفين شخصين "صادر في شأنهما عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية".

وأحبطت وحدات الأمن التونسية بين الجمعة والثلاثاء 31 عملية هجرة غير نظامية، وأوقفت وأنقذت نحو 500 مهاجر، وفق معطيات جمعتها وكالة "فرانس برس" من الإحصائيات اليومية للحرس الوطني.


تونس

اخبار تونس

الامن التونسى

هجره غيرشرعية

مهاجرون غير شرعيون

البحر المتوسط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة