الأمن التونسى ينتشل جثث ثلاثة مهاجرين جنوب البلاد

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، انتشال جثث ثلاثة مهاجرين بطريقة غير قانونية قبالة سواحل جنوب البلاد، وتوقيف شخصين مسؤولين عن تنظيم عملية الهجرة.

وقال الحرس الوطني في بيان إن المهاجرين الثلاثة كانوا مفقودين منذ الأحد الماضي حين أنقذ 15 مهاجرا آخر كانوا على المركب نفسه قبالة سواحل مدينة قابس.

وأضاف أن وحداته تمكنت من "إلقاء القبض على شخصين ثبت ضلوعهما في عملية التنظيم"، موضحا أنه تم "حجز شاحنة استغلت في العملية".

كذلك، أعلن الحرس الوطني أنه ضبط ليل الثلاثاء الأربعاء 16 شخصا في مناطق صفاقس (وسط) وجرجيس وقابس (جنوب) كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية بشكل غير نظامي.

وأشار إلى أن من بين الموقوفين شخصين "صادر في شأنهما عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية".

وأحبطت وحدات الأمن التونسية بين الجمعة والثلاثاء 31 عملية هجرة غير نظامية، وأوقفت وأنقذت نحو 500 مهاجر، وفق معطيات جمعتها وكالة "فرانس برس" من الإحصائيات اليومية للحرس الوطني.