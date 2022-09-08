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الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27.

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