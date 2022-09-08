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اعرف مصروفات العام الدراسى من رياض الأطفال حتى الثانوى العام.. إنفوجراف

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:14 م
اعرف مصروفات العام الدراسى من رياض الأطفال حتى الثانوى العام.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوى العام والفنى كالتالى:

- 305جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

- 520جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 220جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

واستطردت: " تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

إنفوجراف
إنفوجراف

 


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