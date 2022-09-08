اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:18 م
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إصلاح كسر مفاجئ فى خط المياه بقرية أبو سمبل فى أسوان

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:46 م
إصلاح كسر مفاجئ فى خط المياه بقرية أبو سمبل فى أسوان إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه بقرية أبوسمبل في أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أصلحت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم، كسرا مفاجئا لخط مياه المغذى لمسجد أبو سمبل أول بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، حيث كان قد أدى ذلك إلى غرق الشارع الرئيس داخل القرية، ووجه صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بشفط ونزح المياه  وإصلاح الكسر وفتح المحابس وإعادة ضخ المياه.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة الحدائق ومركز الإنتاج بتركيب عدد من الأعمدة داخل حديقة الصداقة، وذلك لمنع دخول التكاتك والمركبات وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.


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