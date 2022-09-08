إصلاح كسر مفاجئ فى خط المياه بقرية أبو سمبل فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

أصلحت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم، كسرا مفاجئا لخط مياه المغذى لمسجد أبو سمبل أول بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، حيث كان قد أدى ذلك إلى غرق الشارع الرئيس داخل القرية، ووجه صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بشفط ونزح المياه وإصلاح الكسر وفتح المحابس وإعادة ضخ المياه.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة الحدائق ومركز الإنتاج بتركيب عدد من الأعمدة داخل حديقة الصداقة، وذلك لمنع دخول التكاتك والمركبات وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.