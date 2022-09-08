محافظ أسوان يوجه بمصادرة دراجة نارية مسرعة ومزعجة فى شوارع المدينة

أسوان - عبد الله صلاح

رصد أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء مروره الصباحى، قيام أحد أصحاب الدراجات النارية بالسير بسرعة عالية، وبشكل يمثل خطورة على المشاة والمركبات فى الطريق العام، بالإضافة إلى قيامه بإصدار ضوضاء وأصوات عالية ومزعجه نتيجه قيامه بتركيب مضخم ومكبر صوت الشكمان.

وأصدر محافظ أسوان توجيهاته لإدارة المرور بسرعة ضبط صاحب الدراجة النارية ومصادرتها لمواجهة هذه الظاهرة السلبية بقيام أصحاب السيارات والدراجات النارية ومركبات التوك توك بتركيب مضخم صوت الشكمان مما يعتبر تلوث سمعى للبيئة وضوضاء، وهو الذى يتعارض مع الطبيعة السياحية لمدينة أسوان والتى تتميز بأجواء الهدوء والسكون لتوفير الراحة لأهلها وزائريها.

وأشار المحافظ، خلال بيان صحفى، إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ محاور وأهداف المشروعات الخضراء الذكية على أرض الواقع بمواجهة هذه المخالفات أو التجاوزات بمنتهى الحزم والشدة ، وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين.