اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين على طريق الحامول الشراقوة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:49 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين على طريق الحامول الشراقوة حادث - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين دراجتين بطريق الحامول 41 الشراقوة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزى، لتلقى العلاج اللازم.
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بالصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على طريق الحامول 41 الشراقوة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة.
 
وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عبد المنعم مرسي فرج 40 سنة، بجرح قطعي باليد اليسرى وكدمات وسحجات، ويوسف أحمد يوسف، 14 سنة، باشتباه كسر بالفخذ اليسرى، وشريف طارق رحيم، 18 سنة، بكدمة بالعين واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد إيهاب أحمد، 17 سنة، يجرح فى اليد اليمنى والقدم اليمني، وجميعهم من قرية الشراقوة، وجميع الحالات تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات بالاستقبال.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

إسعافات أولية

مستشفى الحامول



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