إزالة 1040 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1040 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

وتضمنت الحملات الرقابية ازالة 280 حالة إشغال طريق مخالف وإزالة 3 أكشاك بدون ترخيص بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور وكذلك 266 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار، كما تضمنت الحملات ازالة 220 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة حوش عيسى.

وكذلك رفع 157 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود ورفع حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، وتم رفع 260 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار و220 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة حوش عيسى.

كما أسفرت الحملات عن رفع 157 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود و60 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، وأسفرت الحملات أيضا عن رفع 17 حالة إشغال طريق مخالف بكوم حمادة و19حالة اشغال بشبراخيت و21 حالة برشيد.