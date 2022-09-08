اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 1040 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:07 م
إزالة 1040 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة إزالة تعديات ــ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1040 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

 

وتضمنت الحملات  الرقابية ازالة 280 حالة إشغال طريق مخالف وإزالة 3 أكشاك بدون ترخيص بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور وكذلك 266 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار، كما تضمنت الحملات ازالة 220 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة حوش عيسى.

 

وكذلك رفع 157 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود ورفع  حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، وتم رفع  260 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار و220 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة حوش عيسى.

 

كما أسفرت الحملات عن رفع 157 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود و60 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، وأسفرت الحملات أيضا عن رفع 17 حالة إشغال طريق مخالف بكوم حمادة و19حالة اشغال بشبراخيت و21 حالة برشيد.


اشغال طريق

محافظة البحيرة

حملات رقابية

إزالة تعديات

أكشاك بدون ترخيص

دمنهور



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة