إحالة 37 موظفا للتحقيق خلال حملات رقابية لتحقيق الانضباط بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركزى شبراخيت ووادى النطرون، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن إحالة 24 من العاملين بالمصالح الحكومية بوادى النطرون للتحقيق، لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة 13 من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.