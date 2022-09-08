أطعمة مهمة لتقوية الجهاز المناعى خلال تقلبات الطقس.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

فى ظل انتشار الأوبئة والكثير من الأمراض، يجب السعى لرفع قوة الجهاز المناعى ، خاصة لدى كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، والحوامل والمرضعات، لأن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصحة غير جيدة ومناعة ضعيفة جدا.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع verywellhealth أبرز وأهم النصائح التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، وتقليل فرص الإصابة بالفيروسات، ومنها:

- ممارسة الرياضة، تعد من أهم الحيل الطبيعية التى تعمل على تنشبط الدورة الدموية بالجسم، وتقلل من فرص الإصابة بالفيروسات، لأنها تجدد خلايا الجسم.

- يمكنك تناول الأرز البني، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي من دورها تقوية الجهاز المناعي.

- عليك تناول البطاطا الحلوة، فهي من الأطعمة الغني بفيتامين أ، ومضادات الأكسدة، وهما من العناصر الغذائية التي لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة والتعرض لأي مضاعفات مرتبطة به.

- السبانخ تعد من الحضراوات المهمة للجسم لأنها غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، لذا فتناولك لها يعد خيارا جيدا للحصول علي فوائدها العديدة، وأهمها تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الأمراض المرتبطة به.

- البيض، يعد من الأطعمة المميزة والمهمة لأنه غني بالبروتين، والفيتامينات التي لها دور كبير فى تقوية الجهاز المناعى.