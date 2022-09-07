7640 متدربا حصلوا على شهادة أساسيات التحول الرقمى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسير بخطى ثابته نحو حرم جامعي ذكي تحقيقاً لرؤية الدولة 2030 ومحو الأمية الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل، معلناً أنه تم تدريب 7 آلاف و640 متدربا حاصل على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعة ليصبح مركز التدريب بالجامعة هو ثاني أكبر المراكز على مستوى الجامعات المصرية من حيث أعداد المتدربين .

وتفقد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر اختبارات التحول الرقمي ، موضحاً أن هذا الأسبوع شهد اختبار 243 متدرب من طلاب الدراسات العليا في دورته الـ 77-78 لشهاده أساسيات التحول الرقمي ،ويؤدي الإختبار اليوم 110 متدرب على مدار يومين مقسمه على ثلاث قاعات ،بالإضافة إلى إختبار 133متدرب يومي الأحد والاثنين الماضى .

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الجامعة مستمره في تقديم حقائب تدريبية شاملة تستهدف فئات المجتمع الجامعي من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الجهاز الإداري للدولة والمجتمع المدني؛ للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC التى تعد شرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا "دبلوم، تمهيدي، ماجستير، دكتوراة".

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة إستمرار الحجز والتسجيل للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي ،مشيراً إلى أن التدريب يتم أون لاين أما الاختبار فيعقد بمقر الجامعة مع إمكانية إختيار المتدرب لغة الإختبار سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ، وذلك بحضور فريق وحدة التحول الرقمي والذي يضم الدكتور حسام الدين رفعت نائب مدير وحدة التحول الرقمي ،ومهندسات الوحده"مطوري برامج ومهندس حاسب" ويقوموا بالرد الفوري لتساؤلات الطلاب .