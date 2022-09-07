اليوم السابع
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7 أسواق فى رأس البر مقصد رواد المصيف للتسوق.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:00 ص
7 أسواق فى رأس البر مقصد رواد المصيف للتسوق.. تعرف عليها مطاعم بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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يضم مصيف رأس البر عددا من الأسواق الرئيسية وهى مقصد كل رواد المصيف لشراء المستلزمات الضرورية من مأكولات ومشروبات، ويتميز المصيف بوجود 7 أسواق رئيسية هي:

سوق السلام بمنطقة اللسان 

سوق النيل العمومى

 سوق 63 

سوق 33

سوق 89

سوق 101

 سوق مدينة العرائس 

 

وهذه الأسواق يتوافر بها كافة السلع والمستلزمات الأساسية والضرورية للمصطافين،حيث تضم هذه الأسواق عدة محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن والأفران والسوبر ماركت والصيدليات وغيرها من المحال التجارية، ويتميز المصيف بوجود شارع النيل الشهير وهو منطقة فسحة وتسوق لكافة السلع الأساسية مزار وقبلة كل رواد المصيف يتوافر به محلات بيع الملابس والأحذية ولعب الاطفال وبيع الفطائر والبيتزا، وكذلك سوق مدينة العرائس يضم محلات بقالة وخضروات وفاكهة.

 

وتتميز جميع الأسواق بوجود المقاهى والكافتيريات للسهر والتمتع مع الأصدقاء.

 

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سوق برأس البر

 

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سوق برأس البر

 

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سوق برأس البر

 


دمياط

راس البر

اسواق راس البر

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