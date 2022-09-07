وكيل "تعليم دمياط" يؤكد ضرورة تجهيز المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية، بحضور مديري عموم المديرية، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة لبداية العام الدراسي الجديد.

تضمن الاجتماع التأكيد على تطبيق تعليمات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، لجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى 2022/2023م والتشديد علي تحقيق الانضباط الإدارى داخل المدارس، والتأكيد على الجميع باتخاذ اعلى درجات الانضباط استعدادا لبداية العام الدراسى الجديد.

وأكد "وكيل الوزارة" علي عدة ضوابط مع بداية إنطلاق العام الدراسي منها...

- الحضور إلى المدرسة فى التوقيت المحدد وضرورة تواجد مسئول الأمن على بوابة المدرسة

- ضرورة الانتهاء من الجدول المدرسي وفق الأنصبة القانونية وعدم وجود معلم بدون جدول

- التنبيه بضرورة توفير الكتب المدرسية واستلام المتبقي من مخازن الإدارة والعمل علي تسليمها وفق الضوابط المحدده

- الانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة والنظافة داخل وخارج المدرسة.

- عمل أبحاث للطلبة الغير قادرين بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية.

- التأكيد على توفير الرعاية الصحية والتعليمية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- التأكيد على أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدي الجميع والفرد.

- التأكيد على أهمية الاهتمام ومراجعة عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة "هام جداً".

- تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس والعمل على ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة.

- التنبيه على عدم جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمي من الطالب أو ولي الأمر ومتابعة ذلك أثناء زيارة المدارس.

- المتابعة الفعلية للأشراف بالمدرسة لضوابط العملية التعليمية والتأكد من تواجد معلم بكل فصل.

- ضرورة تواجد مدير المدرسة والمشرف العام ومسئول الامن ومسئول الدفتر قبل بداية التابور بنصف ساعة، وكذلك الاهتمام بالنظافة المدرسية وتجميل المدرسة وتكثيف التوعية لدى التلاميذ وإعداد أنشطة تعليمية متنوعة تحث على النظام والنظافة، بالإضافة إلى تحديد أماكن لاستقبال أولياء الأمور داخل حرم المبنى المدرسى وفى أوقات محددة ومعلنة.

وطالب د. خالد خلف، باكتشاف الجوانب المضيئة بالمدارس وتكريم القائمين عليها للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون والعطاء مؤكدا أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين عملوا بإخلاص وعرفانا وشكرا لما قدموه كما أن العقاب فرض على كل من تجاوز وقام بالتقصير فى واجباته تجاه عمله والذى يؤثر بالطبع على أبنائنا الطلاب وسير العملية التعليمية.