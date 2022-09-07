هبوط 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الاتصالات" بنسبة 2.9%

كتب هانى الحوتى

تراجع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

وهبط قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ونزل قطاعي التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاعي مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.177 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 925.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 16.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 97.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12690 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4136 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3786 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.