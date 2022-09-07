نصائح هتحميك من زيادة الوزن.. أبرزها تناول الماء بعد كل وجبة

كتبت فاطمة ياسر

الحصول على الوزن المثالى، والحفاظ عليه أبرز ما يسعى لتحقيقه الكثيرون، وبالرغم أن هذا الأمر مرهق إلا أنه يعتبر أسلوب حياة يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها كارتفاع ضغط الدم ، وزيادة نسبة الكوليسترول بالدم وأمراض القلب، وغيرها من مضاعفات صحية مرتبطة بزيادة الوزن.

لذا يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم النصائح الصحية التى تقلل من فرص الإصابة بزيادة الوزن، عن طريق أهم النصائح، وذلك وفقا لموقع healthline، ومنها:

- ممارسة الرياضة خاصة المشى.. من أهم النصائح التى تحد من تعرضك لزيادة الوزن، كما أنها تحفز الجهاز الهضمى، وتقلل من تعرضك للمشاكل المرتبطة به كالإمساك أو الإسهال، كما أن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر بالدم، ولذا فعند اتباع هذه النصيحة وإضافتها لحياتك فأنت تساهم بشكل كبير في حصول علي جسم رشيق طوال حياتك.

- تناول الماء بعد كل وجبة من الحيل الجيدة التي تساعدك في التخلص من الملح الزائد بالجسم، والذى يتسبب فى زيادة الوزن، وأيضا عليك الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، أى تناول ما لا يقل عن 2 لتر يوميا للحد من الإمساك أو مشاكل الجهاز الهضمى.

- ابعتد عن المشروبات الغازية لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات، وبالتالى تناولك لها يتسبب فى حدوث مشاكل للجهاز الهضمى، ويعرضك للإصابة بالانتفاخ، وتراكم الغازات، وأيضا هى غنية بالسعرات الحرارية العالية ما يتسبب فى زيادة الوزن.