7 فوائد صحية لاتباع نظام غذائي نباتى.. منها خفض ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

تزداد شعبية النظم الغذائية النباتية في العالم، ووفقًا لجمعية الأغذية النباتية، قال ما يقرب من ثلث الأمريكيين إنهم يحاولون بنشاط تقليل استهلاكهم من اللحوم ومنتجات الألبان مع زيادة تناولهم للأطعمة النباتية كل ذلك لأن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك الصحية، سواء كنت ترغب في إنقاص الوزن أو الحفاظ على صحة جيدة، في هذا التقرير نتعرف على 7 فوائد صحية لاتباع نظام غذائي نباتي، بحسب موقع "health".



ما هو النظام الغذائي النباتي؟ النظام الغذائي النباتي استراتيجية نظام غذائي تركز على الأطعمة النباتية ويشمل ذلك الحبوب الكاملة والبقوليات والفول والمكسرات والبذور والزيوت بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات.



ولا يشمل أي شيء مشتق من حيوان، بما في ذلك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض ومع ذلك ، لا يعني ذلك أنك نباتي ولا تتناول اللحوم أو منتجات الألبان مطلقًا بدلاً من ذلك ، فأنت تستهلك بشكل متناسب المزيد من الطعام من مصادر نباتية مع تقليل اللحوم إلى أقل حد.

هل النظام الغذائي النباتي صحي؟ النظام الغذائي النباتي بشكل عام غني بالألياف وغني بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة والكوليسترول.



يمكنك عادةً تلبية احتياجاتك من البروتين والكالسيوم والتغذية الأخرى إذا كنت تتناول أنواعًا مختلفة من الأطعمة النباتية. نتيجة لذلك، هناك العديد من الدراسات التي تتفق على أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يحسن صحتك ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



7 فوائد صحية لاتباع نظام غذائي نباتي 1. يخفض ضغط الدم يمكن أن يجعلك ارتفاع ضغط الدم عرضة لحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وما إلى ذلك.

