ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت "EXPLORER" أفخم اليخوت فى العالم

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى، استقبل اليوم اليخت السياحى "اكسبلورر" الذى يرفع علم جزر المارشال، قادم من إيطاليا وعلى متنه 16سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، وذلك للقيام بجولات سياحية سريعة،شملت أهم المعالم السياحية والتاريخية التى تشتهر بها المحافظة، ومن المقرر أن يغادر اليخت الميناء "الجمعه" عقب عودة رحلة السياح من القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة،متوجها" إلى "سيشل"،لاستكمال باقى رحلتهم السياحية.

الجدير بالذكر أن هذا اليخت السياحى تم تصميمه بواسطة Davide Cipriani من Centrostiledesign وبناؤه بواسطة حوض بناء السفن Explorer Loy ويبلغ طوله 62 مترا، وحمولته الكلية 1423 طن، صمم بسطح علوى واسع، مزود بمقصورةVip مزدوجة، فى مقدمة السفينة، عبارة عن بيئة تستدعى آلاف الاستخدام أثناء الرحلات السياحية الطويلة، مع دراسة ذكية ودقيقة للغاية للمساحات، وخطوط جمالية صارمة،

وتصميمات داخلية تعطى فكرة أن تكون على متن سفينة أكبر بكثير من تلك المساحة، سواء للاستغلال الذكى للبدن أو بفضل النوافذ التى توفر إطلالة بزاوية 360 درجة على البحر.

كما فاز فى عام إطلاقه بجائزة "أفضل تصميم 2021" المرموقة التى تمنحها جوائز اليخوت العالمية فى سبتمبر الماضى فى مهرجان كان لليخوت.

يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص، فى ظل الأحداث التى تشهدها منطقة شرق المتوسط والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.



جانب من اليخت



اليخت