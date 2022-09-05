تسجيل دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.