مصرع عامل صعقاً بالكهرباء فى قرية توماس بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع عامل يبلغ من العمر 20 سنة صعقاً بالكهرباء خلال العمل فى قرية توماس، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، وذلك لحين التصريح بدفنه وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع الشاب "محمود.س.ي" مقيم بقرية الدير ويبلغ من العمر 20 سنة، وذلك خلال عمله داخل قرية توماس.

كانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كبيرة ودراجة بخارية بعد كوبرى الشغب، مما أسفر عن وفاة سائق الدراجة البخارية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد باصطدام سيارة نقل كبيرة تحمل أرقام "2409 ص ع ن" فى دراجة بخارية بعد كوبرى الشغب بجوار كمين قباح الشغب، وذلك أمام مقابر السيدة زينب بمدينة إسنا، مما أسفر عن وفاة "النوبى.ع" 50 سنة سائق الدراجة البخارية.

تم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ونجح رجال الشرطة فى ضبط سائق السيارة النقل واقتياده لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.