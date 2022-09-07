مستشار الأمن القومى الأمريكى: نناقش مشروع قانون يصنف تايوان حليفا خارج الناتو

كتب أحمد عرفة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنهم يناقشون مع الكونجرس مشروع قانون يصنف تايوان حليفا خارج الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها الاثنين.

وحسب موقع روسيا اليوم، "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".