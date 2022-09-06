اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:54 م
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تايوان: مسيرة عسكرية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:27 م
تايوان: مسيرة عسكرية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوى الجيش التايوانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها أمس الاثنين.

وحسب موقع روسيا اليوم، "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".

و"BZK-007" تعتبر مسيرة عسكرية أكبر بكثير، صنعتها شركة "Guizhou" (قويتشو) لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة استطلاع متطورة.

 


تايوان

الصين

مسيرة صينية

وزارة الدفاع التايوانية



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