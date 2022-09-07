محافظ بورسعيد: دخول سهل الطينة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى الموافقة على إدراج منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مزارعين منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد أثناء جولته لتفقد بدء موسم حصاد الأرز بالمنطقة، بحضور دكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وشباب المحافظة: "الرئيس السيسي يرسل تحية لمزارعى سهل الطينة وأوصانا عليكم، والرئيس نفسه يعملكم كل حاجة حلوة".

وبلغت مساحة الأراضى الزراعية المنزرعة بالأرز فى نطاق محافظة بورسعيد 33 ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، منهم 4500 فدان بمنطقة سهل الطينة في شرق المحافظة، و28.5 ألف فدان بأراضي جنوب بورسعيد.