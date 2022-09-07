محافظ القاهرة يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمكتبه السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وسفير مصر السابق لدى اليابان .

وفى سياق آخر ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الندوة التي عقدتها محافظة القاهرة بمركز شباب الجزيرة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشارك فيها السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة ، والدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى وحشد كبير من الشباب .

وعلى هامش الندوة أطلق محافظ القاهرة مبادرة زراعة 400 ألف شجرة من المورينجا صديقة البيئة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالقاهرة وعدد من الجمعيات الأهلية، وهذه الشجرة يزيد امتصاصها لغاز ثانى أكسيد الكربون وانتاجها للأكسجين عن أشجار الزينة الأخرى ، كما تتميز بفوائدها العلاجية للمعدة وأمراض الكلى ، والعظام ، والعناية بالبشرة .