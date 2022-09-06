اليوم السابع
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محافظة القاهرة تحل أزمة أرض الجمعيات بمرصد حلوان وبروتوكول ثلاثى لتوصيل المرافق

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:13 م
محافظة القاهرة تحل أزمة أرض الجمعيات بمرصد حلوان وبروتوكول ثلاثى لتوصيل المرافق محافظة القاهرة تحل أزمة أرض الجمعيات بمرصد حلوان
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لصالح منتفعي أرض المرصد بحلوان لإنهاء مشكلتهم بشكل جذري تمهيدا لاستغلال الأراضى لصالح منتفعيها التى يمتلكونها منذ أكثر من ثلاثين عاما والتي تقع على مساحة 33 فدانا.
 
وأضافت أنه نتاج عقد اللقاءات الدورية يتم حاليا وضع آلية محددة تتكاتف بها جميع الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة والعمل على توصيل المرافق للارض واستغلال المالكين لها بعد عمل المقايسات التقديرية اللازمة لاستغلال الاراضى لصالح المواطنين. 
 
واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه خلال الفترة القادمة سيتم مساعدتهم فى إدخال المرافق للمنطقة مؤكدة على ان المستشار القانونى لمحافظة القاهرة يدرس حاليا تلك الحلول لتنفيذها على أرض الواقع لاستغلال الأراضى لصالح المواطنين، مع عرض جميع المقترحات وبعد العرض على اللواء محافظ القاهرة وعقد اللقاءات مع عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان عبدالنعيم حامد، وأعضاء مجالس إدارات جمعيات «متضررى أرض مرصد حلوان» لتذليل كافة العقبات.
 
وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أنه قد تم إبرام بروتوكول ثلاثى بين الجمعيات السبع والمحافظة وشركة المياه، للحصول على الموافقة لترفيق المنطقة وتوفير العدادات الإنشائية لكل منتفع والبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
 
واعربت المهندسة جيهان عبد المنعم عن سعادتها للوصول إلى إنهاء الازمة معتبرا هذا جني لثمار جهود بذلت ومتابعات وتواصل مستمر لتحقيق متطلبات المواطنين من منتفعي أرض المرصد .  
 
 
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مرصد حلوان

حلوان

القاهرة

ارض مرصد حلوان



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