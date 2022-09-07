محافظ الجيزة: ساحات انتظار ومواقع خدمية جديدة بترعة الزمر فى العمرانية

كتب سيد الخلفاوى - مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية للحالة العامة للمناطق المحيطة بالساحات والمحال والمطاعم الحضارية التى تم إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر والتأكد من إلتزام المستفيدين من تلك البارتشن والساحات بالحفاظ على حالة النظافة والشكل الحضارى بمحيط المنشأة التابعه له ووضع صناديق القمامة لتسهيل عملية جمع المخلفات فى ضوء حرص المحافظة على التوسع فى وضع الصناديق أمام المنشأت التجارية لعدم وصول المخلفات لنهر الطريق .

تكليفات المحافظ جاءت خلال تفقدة الساحات والمواقع الخدمية أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعه الزمر بحى العمرانية والتى أشار خلالها المحافظ انه من غير المقبول وجود اتربة او مخلفات او تدنى لحالة النظافه بمحيط تلك الساحات والحفاظ على الشكل الحضارى اللائق لها .

وأوضح المحافظ انه تم أنشاء ساحات انتظار للمركبات وجراجات ومواقع خدمية جديدة أسفل المحور أمام شوارع العدوى سليم والدكتور لاستكمال المنظومة الحضارية التى بدأتها المحافظة بإستغلال المواقع اسفل الساحات لتلاشى إلقاء المخلفات بها لتعكس المظهر اللائق للطريق موجها رئيس حى العمرانية بضرورة المرور الدورى على الساحات بالكامل للتأكد من كفاءتها .

وكلف محافظ الجيزة بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى لرفع كفاءة واستكمال تطوير متفرعات طريق ترعه الزمر بالعمرانية لخدمة الحركة المرورية بالقطاع بالكامل فى اطار التعاون المثمر بين المحافظة والجهاز .

وتفقد محافظ الجيزة اعمال انشاء مصعد كهربائى لكوبرى مشاه ترعة الزمر للتسهيل على المواطنين عبور الطريق، مشيراً ان المحافظة انتهت من أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطريق من ميدان الحسنينة وحتى مطلع كوبري العمرانية لتحسين حركه سير المركبات القادم والمتجه الى الكوبرى لتحقيق السيولة المرورية مؤكداً على استكمال اعمال التخطيط للطريق بالكامل .

وخلال جولته كلف محافظ الجيزة مديرية الإسكان بدراسة استغلال الساحات الكائنه أسفل المحور بجوار مركز شباب المنيب لإنشاء مواقع خدمية .

شملت جوله اللواء أحمد راشد تفقد مطلع الطريق الدائري للقادم من الطريق الابيض نطاق مركز ومدينة كرداسة حيث جارى تمهيد الطريق ووضع طبقة الاساس تمهيداً للرصف والتجهيز بالاضافه الى معاينة نسب تنفيذ توسعات الطريق الدائري بقطاع المريوطية والتى وجه خلالها بإعادة الشئ الى اصله بمسار الممشي عقب انتهاء المشروع .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الاسكان وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وسمير عويضة رئيس حى العمرانية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد جمال مدير ادارة التسويق وممثل من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومديرية الطرق وهيئة النظافة.