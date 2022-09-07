اليوم السابع
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اليوم افتتاح معرض أهلا مدارس بالجيزة بتخفيضات 30%

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:00 ص
اليوم افتتاح معرض أهلا مدارس بالجيزة بتخفيضات 30% معرض أهلا مدارس
كتب سيد الخلفاوى

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تفتتح محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، معرض أهلا مدارس استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلي الغرفة التجارية.
 
وتصل تخفيضات المعرض لـ 30%، ويتم إقامة معرض اهلا مدارس بشارع فيصل بأرض المطاحن، ويقدم المنتجات والسلع والأدوات المدرسية، استعدادا للعام الدراسى الجديد.
 
وأكد محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن المعرض يضم 60 عارضا على مساحة تصل الى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق.
 
 
 
 

اهلا مدارس

الجيزة

معرض اهلا مدارس بالجيزة

مستلزمات المدارس



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