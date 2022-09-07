اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمى بعد تماثلهم للشفاء

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:09 م
محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمى بعد تماثلهم للشفاء محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الأطفال الستة المعروفين إعلاميا بإطفال حريق شقة العجمى، وذلك بعد تماثلهم التام للشفاء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إثر الحريق الهائل الذى نشب فى شقتهم وتوفى على إثرها والديهما بعد تمكنه من إنقاذهم.

 

وأعرب الشريف عن بالغ حزنه وأسفه لأسرة الأطفال الستة جراء الحادث الأليم لافتًا إلى أن تقديم الدعم والرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم هو أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لهم.

 

وأشار المحافظ إلى أنه عقب وقوع الحادثة الأليم أصدر تعليماته الفورية بتوفير كامل الرعاية الكاملة لهم من جميع الجهات المعنية، وكذلك تنفيذ كافة مطالب جدة الأطفال بإستخراج شهادت ميلاد الأطفال وتحويلهم لأقرب مدرسة بالقرب من محل السكن.

 

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي (2)
محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي 

 

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي (3)
محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي 

 

محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي (1)
محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

حريق شقة العجمى

اطفال العجمى



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