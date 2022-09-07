رغم التحذيرات.. غرق شاب فى شاطئ النخيل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد شاطىء النخيل غرب الإسكندرية غرق شاب يدعى حازم عمرو جابر البندارى 19 عاما فى الحاجز الثالث الساعة 6 صباحًا ولم تظهر جثته حتى الآن، وكان قد تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بغرق شاب فى شاطئ النخيل وجارى البحث عن الجثمان من خلال الانقاذ النهرى.

وكانت قد شهدت عدد من المناطق بالإسكندرية سقوط أمطار خفيفة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس خلال الساعات القادمة.

وكانت قد حذرت محافظة الإسكندرية المصطافين من النزول فى الشواطى المفتوحة وخاصة غرب الإسكندرية بسبب توقعات خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع الأمواج خلال الساعات القادمة.

وقال بيان المحافظة إنه بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد على الشواطئ، حيث تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربى من شاطىء الدخيلة حتى شاطئ سيدى كرير، ورفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقى، ومنع النزول نهائيًا فى شواطئ العجمي.