متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمى للعمل الخيرى ويبرز تمثال الملك رمسيس

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ "قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع المركز الثقافى بكفر الشيخ، محاضرة بمقر المركز احتفالاً باليوم العالمى للعمل الخيرى، بحضور المحاضرة عدد من الأطفال وكبار السن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كما أشار المتحف، ووزارة السياحة تحت عنوان "تعرف على كنز فى محافظتك"، خلال الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، إبراز أهم وأميز القطع الأثرية التى تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجارى بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وقطعة اليوم تميز بها متحف كفر الشيخ، تمثال الملك رمسيس الثانى والمعبودة سخمت، يصور هذا التمثال الملك رمسيس الثانى جالسًا بجانب المعبودة سخمت، وهو فى متحف كفر الشيخ، ومُثلت سخمت، والذى يعنى اسمها "القوية"، بجسد امرأة ورأس أنثى الأسد، يعلوه قرص الشمس.



تمثال الملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت تحفة اثرية بمتحف كفر الشيخ



تمثال الملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت



جانب-من-الاحتفالية



متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للعمل الخيري