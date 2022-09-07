ما مدى صحة تناول الشيكولاتة إذا كنت تعانى من النقرس؟

كتبت إيناس البنا

تعد الشيكولاتة من الحلوى المفضلة لدى الكثير من الناس، وقد تكون مقاومتها صعبة، لكن من المهم للغاية أن تبقى نفسك بعيدًا عنها إذا كنت تعانى من حالات صحية معينة، قد لا تحدث المشكلة بسبب الشيكولاتة لكن بسبب إضافة العديد من المكونات الأخرى لها.

تناول لوح الشيكولاتة

عادةً ما تكون الشيكولاتة المتوفرة عبارة عن شيكولاتة بالحليب وتحتوى على سكريات مضافة، وكمية السكر العالية ليست خيارًا جيدًا إذا كنت تعانى منها النقرس، علاوة على ذلك، تحتوى هذه الشيكولاتة على الفركتوز والسكروز، لذلك من الأفضل أن تتجنبها.

هل أنواع الشيكولاتة الأخرى صحية؟

بخلاف شيكولاتة الحليب، هناك شيكولاتة داكنة وشيكولاتة بيضاء متوفرة فى السوق.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوى هذه الشيكولاتة على نسبة شيكولاتة أعلى من تلك الموجودة فى شيكولاتة الحليب، وتحتوى معظم الشيكولاتة الداكنة على نحو 70-85% من الشيكولاتة والباقى سكر وهو نحو 15-30%، وإضافة السكر أكثر من هذه النسبة يجعلها خيارًا غير صحى للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

الشيكولاتة البيضاء

تصنع الشيكولاتة البيضاء عادة من زبدة الكاكاو والسكر ومواد الحليب الصلبة، وقد تحتوى على كمية سكر أعلى من شيكولاتة الحليب أيضًا، وتجنب هذا هو الخيار أفضل للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

فوائد الشيكولاتة

ووفقا لموقع timesnownews تحتوى الشيكولاتة على مادة البوليفينول، والتى تساعد على تقليل الالتهابات.

ارتفاع ضغط الدم هو سبب آخر للنقرس، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى الشيكولاتة على خفض ضغط الدم وفى النهاية تساعد فى علاج النقرس.

تساعد مضادات الأكسدة على تقليل تبلور حمض البوليك الذى يمكن أن يساعد بعد ذلك فى تقليل أعراض النقرس.