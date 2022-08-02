كيف يساعد تناول الشيكولاتة الداكنة في التخلص من الوزن الزائد؟

كتبت فاطمة خليل

الشيكولاتة هي أطعمة سكرية ومعالجة ولم تكن أبدًا جزءًا من النظام الغذائي لأي شخص، ومع ذلك ، يمكن أن تلعب الشيكولاتة الداكنة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشخص وكذلك قد تساعد في إنقاص الوزن، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

والشيكولاتة الداكنة تعمل على تخفيف التوتر بشكل فعال، فهي غنية بالكاكاو وهو المحتوى الأساسي الذي يعود بالفائدة على صحة الفرد.

ينصح الباحثون بتناول الشيكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وتفتقر إلى منتجات مثل جوامد الحليب والجلوكوز.

كيف تساعد الشيكولاتة الداكنة في التخلص من الوزن الزائد



1- الشيكولاتة الداكنة تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام



يتم التخلص من المواد السكرية من معظم النظم الغذائية؛ ولن يشكل تناول قطعة أو قطعتين من الشيكولاتة الداكنة عقبة أمام عملية إنقاص الوزن.

تقلل الشيكولاتة الداكنة من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لأنها تتحكم في الإنتاج المفرط لهرمون الجريلين، وهو هرمون يسرع من آلام الجوع.

2- الشيكولاتة الداكنة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم



تتكون الشوكولاتة الداكنة من العناصر الغذائية النباتية التي تسمى الفلافانول وتلعب الفلافانول دورًا نشطًا في القضاء على مستويات السكر في الدم في الجسم، مما يؤدي إلى تقليل الدهون بشكل كبير، لكن اجعل تناول الشيكولاتة الداكنة بكميات محدودة لأن الإفراط في أي شيء يكون ضاراً.

3- الشيكولاتة الداكنة تقلل الشهية



تساعد الكمية المناسبة من المحتوى الليفي في الشوكولاتة الداكنة على الشعور بالرضا والشبع وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.

على الرغم من أن الأطعمة مثل دقيق الشوفان والبروكلي تعتبر من أفضل مصادر الألياف، فإن الشيكولاتة الداكنة هي أفضل خيار للأطعمة الحلوة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقتك.

4- تقلل مستويات التوتر



يمكن أن تؤدي زيادة التوتر إلى زيادة الوزن بشكل كبير، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى تسريع مستويات الكورتيزول لديك مما يؤدي إلى زيادة الشهية عندما تبدأ في استهلاك كمية زائدة من الطعام للتحكم في تقلب مشاعرك. تفرز الشيكولاتة الداكنة السيروتونين والإندورفين داخل عقلك مما يساعد في الاسترخاء والهدوء.

5- الشيكولاتة الداكنة تقلل الالتهاب



عندما يكون جسمك ملتهبًا ، تحدث اضطرابات على المستوى الخلوي. لا يؤدي الالتهاب المزمن إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى إعاقة عمل تنظيم التمثيل الغذائي.

نظرًا لأن الشيكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافانول ، فإن قضمها بكميات صغيرة يمكن أن يساعد في السيطرة على الالتهاب بسبب خصائص الفلافانول المضادة للالتهابات.

6- تشجعك الشيكولاتة الداكنة على ممارسة الرياضة



استهلاك الشيكولاتة الداكنة سيجعل جسمك يشعر بالنشاط مما سيحفزك على أن تكون نشطًا ستشعر بتعب أقل وستختبر قدرًا أقل من الألم بعد التدريبات.

ستدفعك هرمونات "الشعور بالرضا" التي يفرزها استهلاك الشيكولاتة الداكنة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.