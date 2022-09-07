كيف يؤثر اتباع نظام الكيتو دايت على صحة الجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت من متبعى حمية الكيتو دايت فعليك قراءة هذا التقرير، لأنه سيقدم لك أبرز وأهم الآثار السلبية لاتباع هذه الحمية، وذلك وفقا لموقع verywellhealth.

وهناك عدد كبير من الحميات الغذائية، التى يقوم البعض باتباعها للحصول على جسم مثالى خالٍ من الكيلو جرامات الزائدة التى تعرض الشخص للإحراج، والتوتر والقلق، ومن ضمن هذه الحميات الكيتو الدايت، حيث إنه يعتمد على الدهون بشكل أساسى مع تقليل نسبة الكربوهيدرات.

لذا فهذه الحمية لا تقدم للجسم كل ما يحتاجه من عناصر غذائية، وفيتامينات لأنها عالية الدهون منخفضة الكربوهيدرات.

وعند اتباع حمية الكيتو دايت، قد يشعر بعض المتبعين ببعض الأعراض السلبية ومنها:

- الإرهاق الشديد.

- الصداع.

- كثرة مرات التبول.

- الشعور بالعطش الشديد.

- الجوع الدائم.

وهذه الأعراض تكون نتيجة لتغير طبيعية الجسم، أى حدوث صدمة له بسبب اعتماده فقط علي الدهون.

أما عن أضرار الكيتو دايت، فقدم التقرير العديد من الأضرار الناتجة عن الاستمرار فى هذه الحمية لفترة طويلة، ومنها:

- الإصابة بالجفاف لأن الجسم يستخم الدهون مصدرا للطاقة بدلا من الجلوكوز، لذا يشعر الشخص بالصداع الشديد، والدوخة، وألم الجسم.

- يزيد من فرص التعرض لخلل في الكلي، والسبب كثرة التبول التي تعرضك للجفاف، وبالتالي تعرض الكلي للمضاعفات الصحية التي قد تصل لزيادة فرص تكوين حصوات.

- قد يعرضك للإصابة بمشاكل في القلب، والسبب تعرض الجسم لفقدان العديد من العناصر الغذائية كالصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم.

- صدور رائحة فم كريهة تعد من الأضرار الناتجة عن اتباع حمية الكيتو دايت.

- حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وأبرزها الإمساك، والسبب التغيرات التي تحدث في الجسم بسبب ارتفاع نسبة الدهون، تعرضك لهذه الاضطرابات، لذا عليك الإكثار من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.