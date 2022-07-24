حمية الكيتو أفضل نظام غذائى لك لو بتعاني من السكرى أو مريض سرطان

كتبت - رشا مراد

نظام الكيتو هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، وهو يعتبر من أفضل أنواع الأنظمة الغذائية لمرضى السكرى والسرطان والزهايمر والصرع ويساعد على إنقاص الوزن ويوفّر العديد من الفوائد الصحية.

ما هى حمية الكيتو؟

يعتمد نظام "الكيتو" على تقليل تناول الكربوهيدرات بشكل كبير واستبدالها بالدهون ما يضع الجسم في حالة استقلابية تسمى الكيتوز وهذا نظام فعالاً بشكل أكبر في حرق الدهون للحصول على الطاقة ويحوّل الدهون إلى كيتونات في الكبد، والتي يمكن أن تزود الدماغ بالطاقة.

ويعتمد نظام الكيتو على الدهون (بنسبة تتراوح ما بين 75-80 في المئة) كمصدر أساسي لطاقة الجسم بدلا من النشويات سريعة الحرق التي يتحوّل جزء كبير منها - في أجسام من يستهلكها - إلى دهون تتراكم في الجسم، وبالتالي فإن اعتماد متبعي حمية الكيتو على الدهون بدلا من النشويّات، يلغي حاجة أجسامهم للنشويات وبالتالي يحرّض على حرق الدهون القديمة المتراكمة بسبب النشويات المستهلكة في السابق.

ولكن هناك تحفّظات طبيّة على هذه الحمية التي تعتمد على تحريض الجسم لينتج أجساما تسمّى "الأجسام الكيتونية" التي يصنّعها الكبد بهدف ضبط عمل الهرمونات المختلفة بشكل أكثر توازنًا بدراسة نشرتها صحيفة روسيا اليوم.

وقد شملت هذه الدراسة 33 متطوعا يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من السكري، قسموا إلى مجموعتين، تناولوا على مدى 12 أسبوعا الوجبات الغذائية المحددة ضمن النظامين المذكورين.

أفضل الأطعمة في حمية الكيتو؟

• لحوم

• بيض

• ألبان كاملة الدسم

• خضراوات ورقية وخضراوات غير نشوية

• المكسرات

• الأفوكادو

• زيت الزيتون

• جبن

• زبدة الفول السوداني

• كميات صغيرة من التوت

وأظهرت النتائج مستوى عاليا للتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم وساعدت على تخفيض الوزن. كما لاحظ الباحثون أن حمية كيتو تحتوي على نسبة أقل من المواد المغذية وخاصة الألياف الغذائية. وأنه من الصعب الالتزام بها لفترة طويلة، مع أنها مناسبة لعلاج السكري والوقاية منه.