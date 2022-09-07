ضبط 8 محلات جزارة والتحفظ على كمية من اللحوم فى حملة مكبرة بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع بمركز ومدينة المنصورة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 205 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم ضبط 3 محلات تجارية متنوعة الأنشطة لمخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العقيد هاني ابو ليلة، مدير مباحث تموين الدقهلية، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة على المحلات ومدى صلاحية اللحوم المعروضة، وتحت إشراف علي حسن، مدير عام شؤون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول، رئيس قسم الرقابة، وبرئاسة سامي إبراهيم، وعضوية مصطفى عوض، المفتشان بالمديرية، وأحمد عبدالعزيز، وإبراهيم العرابي، بجهاز حماية المستهلك، والسيد علام، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

وأكد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية، ومواصلة الحملات التفتيشية علي المنشآت والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المعروض ، وضبط المخالفين.