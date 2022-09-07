اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط 1200 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى المنوفية.. صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:59 ص
ضبط 1200 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى المنوفية.. صور جانب من المضبوطات
المنوفية -فريق المحافظات

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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لمواجهة ترويج اللحوم منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين

 

تأتى الحملة بتوجيهات من اللواء محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتكليف من الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بالاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وغذائهم.

 

شنت لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور عمرو الزرقانى، والدكتور مادح الشرقاوى، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة محمد خليفة والطب البيطرى بتلا والدكتور مسعد بشاى.

 

تمكنت الحملة من ضبط 1200 كيلوجرام لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى فى تلا وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

 

 

جانب من المضبوطات (1)
جانب من المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جانب من المضبوطات (3)
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


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