اليوم السابع
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سقوط طفلة بمصعد عقار يتسبب فى مصرعها بالعمرانية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:26 م
سقوط طفلة بمصعد عقار يتسبب فى مصرعها بالعمرانية مصرع طفلة داخل مصعد عقار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت طفلة رضيعة مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها عقب سقوطها بمصعد عقار بمنطقة العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بمصرع طفلة رضيعة فى عقار محل سكن أسرتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفلة أثناء استقلال والدتها للمصعد، سقطت الطفلة التى كانت بصحبتها بين الحائط وكابينة المصعد، مما أسفر عن إصابتها ومصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق. 

 


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