اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:09 م
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حبس مدمن 4 أيام لاتهامه بسرقة مروحة من داخل مسجد بحلوان

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:01 م
حبس مدمن 4 أيام لاتهامه بسرقة مروحة من داخل مسجد بحلوان حبس -أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس شاب يتعاطى المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مروحة من داخل مسجد فى منطقة حلوان بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وتمكن رجال المباحث، من القبض على شاب أثناء قيامه بسرقة مروحة من داخل مسجد فى حلوان، وتبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة وارتكب واقعة السرقة لشراء جرعة هيروين، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقي مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي مفاداه ضبط لص أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطل بسرقة مروحة من داخل مسجد، وقيامه ببيعها لعامل مقهي بمبلغ 80 جنيها، وتحفظت قوات الشرطة علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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