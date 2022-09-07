جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "التربية وتحقيق الأمن البيئى فى ظل تغير المناخ"

كتب محمود طه حسين

نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة بعنوان التربية وتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخى، تحت رعاية الدكتور رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام حمدى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرازق مراس مدير المركز، حاضر فى الندوة "أون لاين" الدكتورة هديل الخولى بقسم أصول التربية، وذلك فى إطار مواجهة التغيرات المناخية.

أوضح الدكتور حسام حمدى أن محاور الدورة هى:

مفهوم الأمن البيئى وعلاقة الأمن المناخى بالأمن البيئى، أعراض وأسباب تغير المناخ والأمن البيئى وعلاقته بالأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والجهود المصرية لمواجهة التغير المناخي والدور التربوي لتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخي العالمي ودور المعلم في تحقيق الأمن البيئى.

وأفادت الدكتورة حنان كريمة أن الدورة جاءت في إطار تفعيل محور أنشطة خدمة المجتمع بكلية التربية وبالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بالكلية، حيث تهتم الكلية بشكل موسع لتنظيم الأنشطة التي تساهم في تنمية المهارات وإكساب القدرات، مضيفة أن هذه الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة.