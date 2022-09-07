"فنون جميلة حلوان" تشارك فى معرض للأعمال الفنية بالمعهد الفرنسى بالقاهرة

شاركت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى معرض للأعمال الفنية بمقر المعهد الفرنسى بالمنيرة بالقاهرة، ويأتى ذلك برعاية الدكتور عمرو محمد سامى عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية وزارة البيئة وسفارة ألمانيا.

وأوضح الدكتور عمرو سامى عميد الكلية أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام كلية الفنون الجميلة بالتغيرات المناخية تمهيدا لمؤتمر الجامعة الذى سوف يعقد خلال شهر أكتوبر ومؤتمر التغيرات المناخية الذى سوف يعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وشاركت كلية الفنون الجميلة بـ7 أعمال والخاصة بقسم النحت شعبة إعدادى فنون تحت إشراف الدكتور محمد رضوان رئيس قسم النحت، والدكتور إيهاب الطوخى الأستاذ بقسم النحت، وقد تم اختيار الأعمال المشاركة بمعرفة المهندسة أميرة أنور.

وتأتى المشاركة بناء على دعوة من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة للكلية لعرض جزء من الأعمال الفنية الإبداعية والرائعة للطلاب والمعاد تدويرها.

وجدير بالذكر أنه يهدف الحدث إلى تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10-15 سنة، الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتغير السلوك.