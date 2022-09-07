اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:39 م
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توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2772 مواطنا بمنيا القمح

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:36 م
توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2772 مواطنا بمنيا القمح جانب من الحملة الطبية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2772 مواطن من أهالي قرية شبرا السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي القرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل ( الباطنة - الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، لافتاً إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية.

 

جانب من الحملة الطبية (2)
جانب من الحملة الطبية

 

جانب من الحملة الطبية (3)
جانب من الحملة الطبية

 

جانب من الحملة الطبية (4)
جانب من الحملة الطبية

 

جانب من الحملة الطبية (5)
جانب من الحملة الطبية

 

جانب من الحملة الطبية (6)
جانب من الحملة الطبية

 

جانب من الحملة الطبية (1)
جانب من الحملة الطبية

ممدوح غراب

محافظ الشرقية

الخدمة الطبية

قرية شبرا السلام

منيا القمح



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