اليوم السابع
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توزيع جوائز منتدى البيئة والتنمية الأحد المقبل

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:51 م
توزيع جوائز منتدى البيئة والتنمية الأحد المقبل الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى البيئة
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى البيئة والتنمية، أنه سيتم توزيع  جوائز "منتدى البيئة والتنمية 2022: الطريق إلى شرم الشيخ  "مؤتمر الأطراف للمناخ COP 27" الذى ينظمه المجلس العربى للمياه بالتعاون مع وزارتى الخارجية والبيئة الأحد المقبل.                                                                                                                         
وقال أبو زيد إن جوائز "منتدى البيئة والتنمية" تمثل أحد الجوانب الأخرى الهامة بالمنتدى، والتي تم إنشاؤها بهدف التكريم والاحتفاء بأفضل الممارسات في مجال الحد من النفايات، والمبادرات الهادفة إلى تحقيق "صافي انبعاثات كربونية صفرية (NetZero)"، والمنتجات المبتكرة في مجال التغيرات المناخية، والمباني الخضراء، وأفضل التقنيات في مجال توفير المياه وإعادة تدويرها واستخدامها.

البيئة

المياه

انبعاثات كربونية صفرية

التغيرات المناخية



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