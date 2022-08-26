معا إلى عالم أخضر.. مهرجان بيئى يطلقه منتدى القاهرة لتغير المناخ سبتمبر المقبل

كتبت ـ منال العيسوى

ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخي بالتعاون مع المعهد الفرنسي، وبدعم من السفارتين الألمانية والفرنسية، حدث بيئي ثقافي لمهرجان بيئي لفئة الشباب لمدة يوم واحد، تحت عنوان"معا إلى عالم أخضر"، بمقر المعهد الفرنسي بالسيدة زينب، و من المقرر أن تبدأ الفعالية بجولة إرشادية، حيث يمثل الشباب فئة من فئات المجتمع الأساسية سواء من أجل التحضير لمؤتمر الأطراف للمناخ في شرم الشيخ، أو في رفع مستوى الوعي البيئي من أجل مستقبل مستدام.

يهدف المنتدى الى تثقيف الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و10 سنوات بمشاركة عشرة منظمات أهلية تعمل في مجال البيئة والتغير المناخي نماذج لأعمالها وتهدف من ذلك إلى إحداث التغيير ورفع مستوى الوعي، وسوف تعقد كذلك ورش عمل عديدة لتدريب وتشجيع جيل الشباب على مفاوضات مؤتمر المناخ وحول العلوم والعادات الخضراء والصديقة للبيئة COP 27 القادم.