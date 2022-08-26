اليوم السابع
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معا إلى عالم أخضر.. مهرجان بيئى يطلقه منتدى القاهرة لتغير المناخ سبتمبر المقبل

الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:32 م
معا إلى عالم أخضر.. مهرجان بيئى يطلقه منتدى القاهرة لتغير المناخ سبتمبر المقبل التغيرات المناخية
كتبت ـ منال العيسوى

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ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخي بالتعاون مع المعهد الفرنسي، وبدعم من السفارتين الألمانية والفرنسية، حدث بيئي ثقافي لمهرجان بيئي لفئة الشباب لمدة يوم واحد، تحت عنوان"معا إلى عالم أخضر"، بمقر المعهد الفرنسي بالسيدة زينب، و من المقرر أن تبدأ الفعالية بجولة إرشادية، حيث يمثل الشباب فئة من فئات المجتمع الأساسية سواء من أجل التحضير لمؤتمر الأطراف للمناخ في شرم الشيخ، أو في رفع مستوى الوعي البيئي من أجل مستقبل مستدام.
 
يهدف المنتدى الى تثقيف الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و10 سنوات بمشاركة عشرة منظمات أهلية تعمل في مجال البيئة والتغير المناخي نماذج لأعمالها وتهدف من ذلك  إلى إحداث التغيير ورفع مستوى الوعي، وسوف تعقد كذلك ورش عمل عديدة لتدريب وتشجيع جيل الشباب على مفاوضات مؤتمر المناخ  وحول العلوم والعادات الخضراء والصديقة للبيئة COP 27  القادم.
 
جدير بالذكر، أن منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسلة من الفعاليات الشهرية بالتعاون بين السفارة الألمانية ووزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة، وترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع الأعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي فى نوفمبر.
 

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