توزيع أجهزة لاب توب مزودة بشاشة ناطقة للطلاب ذوى الهمم بجامعة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ اليوم احتفالية لتوزيع 12 جهاز «لاب توب» علي الطلاب المكفوفين وذلك انطلاقًا من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، وفي إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

حضر الاحتفالية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور صلاح هاشم ،مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد البحيري،عميد كلية اداب كفرالشيخ، وقيادات جمعية الاورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياة كريمة.

من جانبه، أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية منهم وجمعية الأورمان، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية عمومًا وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وأضاف أنها شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز «لاب توب» مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.