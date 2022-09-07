"تموين الإسكندرية" تضبط نحو 15 طن توابل ومواد غذائية وخامات مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير محضر حيازة مواد وخامات تدخل فى الصناعات الغذائية مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها بأحد المصانع بمدينة برج العرب الجديدة وتم ضبط التحفظ على 15 جوال حلبة زنه الواحد 50كجم بإجمالى كمية قدرها 750 كجم مجهولة المصدر، 11جوال كسبرة ناعمه زنة الواحد 20 كجم بإجمالى كمية قدرها 220 كجم مجهولة المصدر,6 جوال فلفل حصا زنة الواحد25 كجم باجمالى كمية قدرها 150 كجم مجهولة المصدر, 2 جوال فلفل اسود بإجمالى كمية 50 كجم مجهولة المصدر,9 كيس صويا غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر حيازة سلع غذائية غير مدون عليها أى بيانات وكذلك هوالك جبن بغرض اعادة تصنيعها داخل أحد المصانع بمدينة برج العرب الجديدة وتم ضبط التحفظ على 240 قالب بيفى زنة الواحد 2 كجم باجمالى كمية قدرها 280 كجم غير مدون عليه أى بيانات, 100 كجم هوالك جبن رومى بغرض إعادة تصنيعها.

وكذلك تحرير محضر حيازة خامات وتوابل مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها بأحد الشركات بمدينة برج العرب الجديدة وتم ضبط التحفظ على 567 شيكارة فلفل اسود حصا زنة الواحدة 25 كجم باجمالى كمية قدرها 14500 كجم مجهولة المصدر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.