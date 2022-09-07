مدير مكتبة الإسكندرية يشهد ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية لتغير المناخ

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب لتغير المناخ والتى ينظمها وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمى بالمكتبة وذلك بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب فى مجال تغير المناخ واختيار أفضل الافكار المقدمة فى مجال تغير المناخ بالإسكندرية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية أمس الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022.

وقد أعرب عن سعادته لتواجد الشباب داخل مكتبة الإسكندرية لعرض أفكارهم ومشروعاتهم العلمية التى تهدف للحد من تغير المناخ واكد أن التنمية المستدامة ترتكز على فكرة العمل الآن لتوفير حياة افضل لأجيال المستقبل، واكد على اهمية بناء الإنسان واكتسابه المعارف المختلفة سواء العلمية أو الإنسانية أو الثقافية وقد انهى كلماته بتوجيه رساله للشباب بالعمل على اكتساب مهارات واخلاقيات وثقافات متنوعه فهى أساسية لبناء الإنسان.

كما تقدمت مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة بالشكر للدكتور أحمد زايد لتعاون المكتبة فى تنظيم مسابقة الكليماثون بالإسكندرية لأول مرة بالإسكندرية، ولتشجيع الشباب لعرض أفكارهم ومشروعاتهم للتصدى لهذا التحدي.

تنظم مسابقة كلايماثون الدولية فى العديد من دول العالم تحت رعاية الاتحاد الأوروبى من خلال مشروع الابتكار المناخى بالاتحاد الأوروبى، وتعد مسابقة كلايماثون فرصة للشباب للمشاركة فى ابتكار أفكار تعالج تحديات المناخ المحلية ويعد الهدف الرئيسى من مسابقة كلايماثون هو زيادة الوعى بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلى فى ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التى تسببها ظاهرة تغير المناخ.

وأطلق برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية المسابقة هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية فى مايو الماضى، حيث تقدم عدد كبير من الشباب فى صورة مجموعات عمل بأفكارهم ومشاريعهم التى تسعى للحد من اثار تغير المناخ، وكان اجمالى المشروعات المتقدمة للمسابقة حوالى 50 مشروع وتم اختيار أفضل 10 مشروعات للتأهل إلى المرحلة النهائية والتى تشمل برنامج تدريبى مكثف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم على تطوير المشروعات الخاصة بهم وثقلهم بالجانب العلمى والاكاديمي.

وتم عرض المشروعات بعد التدريب على لجنة تحكيم من خبراء أكاديميين وخبراء من مجال الصناعة ومن مكتبة الإسكندرية لاختيار مشروع واحد فقط على مستوى الإسكندرية وقد فاز مشروع تانيس الذى يهدف إلى توعية الأطفال بأهمية البيئة واهمية الحفاظ على الطبيعة بطريقة ترفيهية بسيطة تستهدف الأطفال وهو الذى سيتأهل إلى مسابقة كلايماثون الوطنية التى يتنافس فيها أصحاب المراكز الأولى من جميع المحافظات لاختيار فريق فائز على مستوى الجمهورية لعرضه فى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

جانب من ختام مسابقة كلايماثون