تغريم 17 شركة بالبورصة المصرية 120 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 17 شركة بقيمة 120 جنيه لمخالفة قواعد القيد.

وغرمت لجنة القيد 13 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات التي تم تغريها: العربية وبولفارا للغزل والنسيج، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حديد عز، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، جولدن بيراميدز بلازا، سبيد ميديكال، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، القلعة للاستشارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

كما غرمت اللجنة، شركات جلاكسو سميثكلاين، الشمس للإسكان والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.