انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً بترعة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بادارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم هيثم فوزي وكيل الإدارة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقى مصرعه غرقاً علي إثر سقوطه فتحة إحدى الترع المغطاة بمنطقة سيتي دائرة مركز سوهاج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

هذا وقد انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وعدد من قيادات المديرية وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى مكان سقوط طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً داخل ترعة بمنطقة سيتي وباشروا أعمال استخراج جثة الطفل.

وكان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط طفل بترعة بمنطقة سيتي دائرة مركز سوهاج، وعلي الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بادارة الحماية المدنية من خلال عدة فرق قامت بأعمال البحث عن الطفل بمكان البلاغ.