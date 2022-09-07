"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم "جلسات الدوار" للتوعية بقرى "حياة كريمة"

الإسكندرية - جاكلين منير

قالت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أن الفرع بالإسكندرية استأنف المرحلة الثانيه من برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" بالتعاون مع مديرية أوقاف الإسكندرية. وذلك بقرى مركز و مدينه برج العرب التابعه لمبادرة حياه كريمة، وذلك فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأو ضحت مقررة الفرع أن الفرع بالمحافظه نفذ في الأسبوع الأول من الشهر الجاري عدد 9 جلسات بمشاركه الآئمه و الواعظات من مديريه اوقاف اسكندرية و حضور مجموعه عضوات الفرع واستهدفت (589) سيدة في عدد 4 قري من القرى المستهدفه بالمشروع ( بهيج – البرج القديم– ابو صير – الغربانيات).

وأشارت مقررة الفرع إن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بالمجلس القومي للمرأة ودوره في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ومشروع تنمية الأسرة المصرية وأهداف المشروعين التى ترتكز على تطوير الريف المصرى ورفع وعى المواطن بالقضية السكانية.

كما تناولت الجلسات الموضوعات التالية من المنظور الديني والتشريعي مثل القضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للمراهقين ورعاية ما قبل الزواج والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل و المرأة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة على مستوى المحافظات.