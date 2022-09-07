الطب البيطرى بالأقصر تواصل تنظيم اللجان لتحصين المواشى فى الأسواق والقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استكمال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أعمالها فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه انطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة من إدارة الأقصر البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز الأقصر للمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر - لجنة من إدارة أرمنت البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز أرمنت للمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت - لجنة من إدارة أسنا البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز إسنا للمرور على سوق إسنا للماشية)، حيث قامت اللجان بتنفيذ تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير المديرية، أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى استكمال فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حتى إستكمال كامل تعداد الحيوانات بمحافظة الأقصر، وأهاب بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية.



متابعة تحصين المواشي فى أسواق الأقصر



فحص وتحصين المواشي فى أسواق الأقصر



الطب البيطرى بالأقصر تواصل تنظيم اللجان لتحصين المواشي