السلع المعروضة داخل محلات مبادرة "أهلاً مدارس" بالأقصر بتخفيض 40%.. صور

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة لمتابعة العمل فى معارض أهلاً مدارس ومطحن الاتحاد بالمدينة، وذلك لمتابعة خدمة المواطنين بالمطحن، وتوفير السلع المعروضة بمعرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة بنسبة 25 لـ40%.

وتم خلال جولة وكيل تموين الأقصر، تفقد المحلات المشاركة بمبادرة أهلاً مدارس، فى شارع المحطة وشرق السكة بجوار المطحن بمدينة الأقصر، حيث تم التأكيد على الالتزام بتخفيض الأسعار بنسبة 25-40% على كافة السلع المعروضة، ومنها الأحذية وشنط المدارس والملابس المدرسية والأدوات المدرسية، وتبين زيادة المعروض من هذه المنتجات مما يساهم فى التزام المحلات المشاركة بنسبة التخفيض المعلنة - ولحين افتتاح معارض أهلاً مدارس بالأقصر واسنا.

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أنه فى مبادرة أهلاً مدارس تم إشتراك عدد 1 معرض رئيسى ببندر الأقصر وعدد 1 معرض فرعى بمركز ومدينة إسنا، وذلك بإجمالى عدد 187 مكتبة ومحلا مشاركين بمبادرة أهلا مدارس على مستوى المحافظة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30 – 50 % عن السوق الخارجى وجارى المتابعة، وتقرر استمرار عمل معارض أهلا رمضان حتى الأن، مع المتابعة بصفة مستمرة من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بها والبيع بالأسعار المعروضة والمخفضة والمناسبة للمواطنين بتخفيضات حقيقية عن السوق الخارجي.

ورافق الدكتور تامر صلاح مختار خلال جولته، كل من عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، وجبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والحملة المرافقة من المفتشين بالمديرية، حيث تم المرور على مطحن الإتحاد بالأقصر وسحب عينة من الدقيق والنخالة والقمح، وذلك لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل وجارى المتابعة.